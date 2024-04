Di Francesco: “Caricare troppo questa partita è sbagliato. Bisogna dare serenità ai giocatori”

L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida tra i ciociari ed il Torino, ai microfoni di DAZN:

“Il concetto di pressione già ce l’hai. Caricare troppo la partita, avendo tanti giovani, non è giusto. Bisogna dare loro serenità per affrontare al meglio la partita ma anche far capire la sua importanza”.

Foto: Instagram Frosinone