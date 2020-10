Di Francesco: “Bene per 25 minuti, ma l’Atalanta è una grande squadra”

L’allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la trasferta contro l’Atalanta, persa 5-2.

“Abbiamo fatto bene nei primi 25 minuti, ma loro hanno approfittato appena abbiamo allentato. Abbiamo affrontato una squadra forte, avremmo dovuto metterci meglio in campo. Dall’inizio del campionato abbiamo affrontato tre squadre difficili. Siamo ancora in una fase di costruzione e abbiamo pagato anche questo.

Nel secondo tempo ho schierato il 4-2-3-1, che ci ha dato dei vantaggi, con Joao Pedro più vicino all’attaccante. Il sistema conta poco, conta più l’atteggiamento individuale e quello della squadra. Ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra che ha fatto quatto gol alla Lazio. Cragno non ha fatto parate importanti nel primo tempo e nella ripresa è stato bravo.

Come si colmano le lacune? Col mercato. Tanti giocatori arrivano da diversi campionati e si stanno rendendo conto di cosa che è la Serie A. La crescita passa anche da queste sconfitte”.

Foto: Twitter Cagliari