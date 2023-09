Di Francesco: “Avevo una bella proposta dalla Cina. Essere qui un onore”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato del suo arrivo in Ciociaria, delle altre proposte sul tavolo. Ecco le sue parole”La vittoria con l’Atalanta è stata un’iniezione di autostima. Mi mancava la vittoria, negli ultimi tempi ho perso tanto. Verona l’esonero che mi ha fatto più male. Mi avevano fatto passare la voglia, ma non ho mai pensato di smettere. Angelozzi mi ha chiamato per fare una chiacchierata, non ci ho pensato un attimo. Avevo in piedi qualche trattativa, una bella proposta dalla Cina. Frosinone è stata la priorità, ho badato, come ho spesso ho fatto, al lato umano più che a quello economico. Angelozzi ha detto che sono sprecato per il Frosinone? Lo ringrazio. Essere qui è un piacere e un onore. È una realtà in grande sviluppo, in cui tutti cercano di aiutarsi. C’è uno stadio coinvolgente, passionale. Prima ero più rigido, ma non lo sono. Esiste un’idea di 4-3-3 ma dinamico, con i terzini che vengono a giocare dentro al campo“.

Foto: Instagram Frosinone