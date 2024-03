Di Francesco: “Avevamo la partita in mano, dovevamo essere più cattivi e chiuderla”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro la Lazio: “Facciamo i complimenti al Frosinone per i primi 35 minuti. Dispiace, come sempre ultimamente, e mi fa rabbia che quando avevamo la partita in mano dovevamo essere più cattivi e chiuderla. Abbiamo preso il primo gol stupido, facilmente intuibile, dovevamo avere una presa di posizione differente. Castellanos la prima palla che tocca fa gol, è un peccato parlare di una partita giocata con tanta qualità, anche dominante in un certo momento, e parlare di una sconfitta dà fastidio”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Sul primo gol: “Quando sei in una situazione del genere i due devono coprire la porta e invece nessuno dei due ha scelto di andare con l’attaccante. Per me deve andarci il centrale, gli sarebbe sbattuta addosso. E’ una palla che poteva andare solo lì. Ma detto questo, questa azione viene dopo tantissime cose fatte bene. E’ quello che dispiace, se ci avessero dominato ok. Ma dovevamo essere più bravi, le disattenzioni ci capitano troppo spesso e le paghiamo. Nel momento della partita in cui fai bene magari qualcosa concedi, anche per caratteristiche. Se avessimo presi gol in contropiede, dove non siamo schierati, dispiacerebbe. Ma spesso è un problema di attenzione che cala. E da allenatore non posso che cercare di allenarla. I troppi gol presi sono un po’ il difetto di questa squadra perché giocare così per quasi tutto il primo tempo dispiace”.

Poi ha proseguito: “Può accadere, ma quest’ansia dobbiamo togliercela velocemente perché altrimenti non ne usciamo. Abbiamo preso gol al primo tiro, ci è successo anche col Sassuolo. Normale che ci sia un po’ di paura, ma bisogna maturare anche in questo altrimenti non si va da nessuna parte”.

Sulla sua posizione: “Avevo detto che volevo giocare male e portare punti a casa. Questi ragazzi si sono allenati in una posizione e non gliela cambi. Lo dico in senso positivo, ora non siamo ripagati. Oggi abbiamo preso tre gol stando tutti sotto palla. Mi auguro giri in maniera differenti e di essere maggiormente concreti”.

Foto: Instagram Frosinone