Di Francesco: “Atalanta squadra più aggressiva del campionato. Duncan è pronto per giocare”

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta. Di seguito le parole del tecnico del Venezia. Parla poi del centrocampista Duncan, ormai a un passo dal ritorno in campo e della possibilità di vedere Stankovic dal primo minuto tra i pali.

Sull’Atalanta: “L’Atalanta ha avuto alti e bassi. Alcune grandi prestazioni, altre meno importanti, ma è la squadra più aggressiva del campionato, credo che siano importanti i duelli individuali”.

I nazionali: “Li abbiamo fatti recuperare per quanto possibile, senza carichi importanti. Farò le ultime valutazioni in serata. Non solo sono importanti quelli che giocano dall’inizio, ma anche chi subentra”.

Su Duncan: “E’ pronto per giocare. E’ un giocatore importante”.

Su Bjarkason: “Speriamo di recuperarlo alla prossima sosta”.

Su Stankovic possibile titolare e i tanti portieri convocati: “Domani devo decidere, sto facendo delle valutazioni su chi giocherà tra Joronen e Stankovic. Sull’altra domanda: io porto sempre più ragazzi che posso per farli sentire partecipativi”.