Di Francesco: “Approccio sbagliato, ma la reazione c’è stata. Ripetiamo gli stessi errori. Col Porto…”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio ai microfoni di DAZN: “Sicuramente abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo, c’è stata la reazione nella ripresa e abbiamo avuto diverse possibilità per pareggiare. Il rigore ci ha tagliato le gambe. Ripetiamo sempre gli stessi errori? È una grande verità, su fallo laterale non si può prendere gol internamente. Anche il secondo gol è arrivato su una rimessa, con troppa facilità. Capita un po’ a tutti, commettiamo troppi errori. Anche nel secondo tempo abbiamo creato occasioni di manovra migliore, ma non sempre si riesce. È un dato di fatto, abbiamo anche lavorato su queste situazioni, ma si vede che mentalmente gira in un certo modo. Dobbiamo cercare di migliorare, l’approccio non positivo ha determinato le sorti della partita. Il 3-0 è un risultato troppo pesante per quello che si era visto durante la gara. Noi meglio in Champions League? Non si può sottovalutare un derby, assolutamente. Non ci sta e non ci sto, non è una cosa che si lega al Porto e alla Champions. Inevitabilmente succedono cose che si sono ripetute troppo volte, forse non basta lavorare dal punto di vista mentale. In campionato arrivavamo da otto partite positive consecutive, non ci voleva questa prestazione nel derby”.

Foto: Roma Twitter