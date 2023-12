Di Francesco: “Andiamo a Roma per provare a vincere”

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, in conferenza stampa in vista della partita di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Non serve partire mentalmente battuti perché affrontiamo una grande squadra in un grande stadio. Dobbiamo modificare qualcosa rispetto alla nostra impostazione di base. Non dico che sarà questa la gara giusta ma andremo a Roma per provare a vincere. La Lazio tende a giocare creando una fitta rete di passaggi, dobbiamo essere molto attenti alla loro fase di costruzione ed essere aggressivi e compatti in base ai momenti”. Infine sulla situazione infortunati: “Assenti tutti i terzini, Ibrahimovic non lo abbiamo ancora recuperato, è debilitato. Reinier è tornato in gruppo, se oggi sta bene tornerà in gruppo”. Sull’anno che verrà: “Dobbiamo essere spronati a far meglio, non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo lavorare con umiltà. In giro ho sentito parlare di Europa ma ribadisco che noi dobbiamo salvarci e non bisogna dimenticarlo”.

Foto: Instagram Frosinone