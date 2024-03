Di Francesco: “Alla lunga avremmo meritato la vittoria. Non capisco perché sia stato fatto ripetere il loro rigore”

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Lecce.

Queste le sue parole: “Alla lunga avremmo meritato la vittoria, non condivido il rigore ripetuto perchè il giocatore che va a prendere la palla non era tra quelli entrati per primi in area, ci vorrebbe maggior attenzione nel regolamento. Abbiamo fatto tutto noi, anche il rigore. Avevamo rimediato ma poi ci è andato tutto storto. Per quanto prodotto meritavamo di più. A volte un pizzico di fortuna ci vorrebbe. Dobbiamo farci più mea culpa per crescere”

Come sta Harroui? Quanto non va guardata la classifica ora? “Se dovessimo guardare la classifica è preoccupante ma dal punto di vista della vitalità di questa squadra non penso che non combattono o non sono vivi. Voglio che iniziamo a fare i punti. Oggi a noi servirebbero 3 punti anche per il morale non solo per quanto produciamo. Servono i punti non perchè devono regalarceli ma perchè li meritiamo. Harroui si è stirato, valuteremo ma starà fuori 3-4 settimane”

Il Frosinone non ha saputo sfruttare il momento decisivo… “Non so cosa manca, noi li alleniamo per far gol. Torniamo sempre al concetto di gol e risultato finale, non posso andare nel tecnico. Dobbiamo sperare che il portiere avversario si butti la palla dentro per far gol. Questa squadra è viva e prova a fare la partita. Potevamo avere pressione e invece abbiamo provato a vincerla”

Squadra contratta nel primo tempo? “Il Lecce ha avuto un momento in cui abbiamo sbagliato qualche uscita e hanno costruito ma a grandi linee credo che abbiamo fatto bene. Per 10-12 minuti forse siamo stati contratti ma era una gara importante ho visto più contratti loro. Avevamo desiderio di far gol”

Perchè non Barrenechea quando si è fatto male Harroui? “Reinier per me ha fatto un grande primo tempo con la Roma. E’ stato male la sera prima del match con la Juve per questo non ha giocato. Per tutta la settimana ho creato il dualismo Harroui-Reinier e volevo dare continuità”

Quali sono gli ingredienti per raggiungere la salvezza in questo finale? Manca spensieratezza? “Ora iniziano a pesare i risultati e quindi forse manca un po’ di spensieratezza ma non la vedo cosi netta. Chiaro che ora si sente un po’ il fiato addosso e dobbiamo essere bravi a mantenere spensieratezza ma sapere che ora i punti sono importanti”

