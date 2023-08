Di Francesco al Palermo, c’è il via libera del Lecce

Il Palermo sta per chiudere un grande colpo per la Serie B. Si tratta di Federico Di Francesco, un altro esterno offensivo per Corini. Dopo quanto anticipato da Sportitalia due giorni fa, la trattativa è entrata sempre più nel vivo e ora siamo in dirittura d’arrivo con il via libera del Lecce. Respinta la concorrenza della Samp che ci aveva provato, Di Francesco ripartirà da Palermo dopo essere stato decisivo in Lecce-Lazio di domenica scorsa.

Foto: Instagram Lecce