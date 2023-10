Di Francesco: “Abbiamo avuto le nostre chance. La Roma è stata brava a sfruttarle, noi no”

Il gol è arrivato appena dopo aver cambiato assetto difensivo. “Ero obbligato a fare un cambio tattico perché non avevo altri difensori, noi siamo abituati a giocare a 4 più che a 3. Abbiamo creato diverse difficoltà con questo assetto, ma quando si crea e non si fa gol si parla di una partita diversa. C’è anche la maggiore qualità dall’altra parte, non dimentichiamo da dove arriva questa squadra, ci sono tanti ragazzi giovani. Sono orgoglioso della prestazione, guardiamo anche le manovre, la voglia di andare a prendere gli avversari, non mi ridurrei a guardare solo il gol preso.”

Squadra giovane: “Sono soddisfatto del loro approccio, lo dico sempre che il calcio dev’essere gioia. Questo è ciò che hanno portato questi ragazzi. La sensazione è di una squadra consapevole di quello che fa, oggi c’è un pizzico di rammarico per il risultato perché c’era la voglia di far male alla Roma, poi il piano tattico è saltato dopo l’infortunio di Romagnoli ma siamo riusciti ugualmente a creare qualche difficoltà alla Roma. Ci teniamo questa ottima prestazione. Un passo avanti? Questa prestazione ci deve dare forza, secondo me la squadra è cresciuta dal punto di vista tattico. Peccato per gli ultimi 20 minuti in cui siamo stati troppo frettolosi nell’andare alla ricerca della profondità”.