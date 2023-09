Di Chiara: “Essere a Parma è un privilegio. Reggina? Le auguro di tornare presto dove le compete”

Intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione, Gianluca Di Chiara ha così parlato del suo arrivo a Parma, soffermandosi anche sull’addio alla Reggina dopo l’esclusione dalla Serie B:“Non erano chiare le sorti della Reggina che ringrazio. Mi ha dato tanto la gente di Reggio e gliene sono grato. Gli auguro di tornare presto nelle categoria che è stata e gli compete. Quando abbiamo saputo che la Reggina non era iscritta, abbiamo parlato con il direttore, il mister, con la società e ci abbiamo messo due minuti a trovare l’accordo con il club. Avevo tanta voglia di venire, essere un giocatore del Parma è un privilegio“.

Foto: Instagram Parma