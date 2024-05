Di Cesare-Ricci-Sibilli: il Bari è salvo (3-0). La Ternana in Serie C

Arriva l’ultima retrocessa dalla Serie B alla Serie C. Nel playout, a salvarsi è il Bari, che vince 3-0 in casa della Ternana.

Dopo l’1-1 della gara di andata, il Bari doveva assolutamente vincere a Terni per salvarsi. Gara equilibrata nel primo tempo meglio la Ternana, ma nel recupero del primo tempo si sblocca la gara. Al 47′ su calcio d’angolo, palla che arriva a Di Cesare. Il capitano pugliese con una clamorosa sforbiciata porta in vantaggio i galletti.

Nella ripresa, ci si attende la reazione delle Fere, invece è un assolo del Bari che domina e segna altri due gol. Al 51′ segna Ricci con un sinistro rasoterra, al 64′ è Sibilli a trovare il 3-0. Ternana in ginocchio, Bari che evita l’inferno. Al 78′ Bellomo dalla panchina si fa espellere per il Bari, ma conta poco.

Finisce con un netto 3-0, il Bari si salva. Storia clamorosa quella di Di Cesare, all’ultima gara in carriera, gol pesantissimo che sblocca la gara e porta alla salvezza il Bari. La Ternana retrocede in Serie C dopo la promozione del 2021.

Foto: twitter Bari