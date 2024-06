Di Cesare: “La notte di Bari-Cagliari sarà un rimorso che mi porterò dietro per sempre”

Valerio Di Cesare, ex capitano del Bari, ritiratosi al termine della stagione appena conclusa, ha parlato a La Repubblica sulle fasi più importanti dei suoi ultimi anni di carriera.

Queste le sue parole: “La notte di quel disastroso Bari-Cagliari è un rimorso che mi accompagnerà per tutta la vita. Ancora oggi continuo a chiedermi: avrei potuto fare qualcosa in più per portare il mio Bari in Serie A? Però poi ci penso, e alla fine la cosa più bella è che Bari mi apprezza per l’uomo che sono, per quello che ho dimostrato. Ho sempre detto ciò che penso, a volte anche sbagliando, e con la stessa sincerità posso dire che ho messo tantissime volte il Bari davanti a tutto”. E il tono diventa qui scherzoso: “Qualche settimana fa ero dalle parti di Terni e mi fermo a fare benzina. Si avvicina il benzinaio e mi fa: “Ma sei proprio te?”. E io: “Dipende…”. Lui: “Quello che ci ha fatto retrocedere in C!”. Attimi di paura, poi siamo scoppiati entrambi a ridere e ci siamo abbracciati”.

Andando invece al presente: “È dura, ancora non mi è scivolato addosso tutto quanto. E so già che in ritiro sarà difficile vedere i miei ex compagni mentre si allenano. Ma è stato il presidente Luigi De Laurentiis a propormi questo incarico. E io ho subito accettato. Ai tifosi dico soltanto una cosa: lavorerò con la stessa passione e lo stesso impegno di quando giocavo nella loro squadra”.

Foto: sito Bari