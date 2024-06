Di Cesare: “Futuro? Mi prendo ancora qualche giorno. Ho 41 anni, devo ragionare con la testa e non con il cuore”

Il capitano del Bari, Valerio Di Cesare nel corso di un evento organizzato dal negozio ufficiale del club nel centro del capoluogo pugliese, ha così parlato del suo futuro: “Mi prendo ancora qualche giorno, poi vedremo. Ho 41 anni, devo ragionare con la testa, non con il cuore”

Su un possibile futuro da dirigente: “Potrei dare il mio contributo. Non so ancora nulla. A breve conosceremo il nuovo direttore e via via tutte le varie figure. – prosegue Di Cesare come riporta Tuttobari.com – C’è da azzerare e ripartire. Nel vero senso della parola. La prossima stagione la dovremo prendere per il verso giusto, ripartendo dagli errori commessi”

Foto: sito ufficiale Bari