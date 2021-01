Samuel Di Carmine al Crotone: ormai non c’è alcun tipo di dubbio, ammesso che ve ne fosse qualcuno. L’attaccante lascia l’Hellas Verona dopo aver rinnovato il contratto fino al 2022 (con opzione per un’altra stagione) e va in prestito al club calabrese. Ecco la foto della firma, nelle prossime ore Di Carmine raggiungerà Crotone pronto ad aiutare Stroppa nella missione salvezza.