Samuel Di Carmine ha scelto il numero che indosserà nella sua esperienza calabrese al Crotone: si tratta del numero 54.

L’attaccante fiorentino, classe 1988, si è trasferito dal Verona al Crotone. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze. Ora porterà la sua esperienza in Calabria per provare a salvare il Crotone con i suoi gol.