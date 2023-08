Samuel Di Carmine è arrivato in giornata a Catania per prendere conoscenza con l’ambiente. Svincolatosi dall’ultima esperienza a Perugia, Di Carmine aveva diverse richieste dalla Serie B (Cosenza in testa) ma alla fine ha detto sì al Catania che ci stava provando da un mese. Di Carmine svolgerà le visite lunedì e poi si metterà a disposizione di Tabbiani.