Di Carlo: “Un onore essere al Pordenone, in questa società c’è grande competenza”

Prime parole da allenatore del Pordenone per Domenico Di Carlo, presentato quest’oggi in conferenza stampa: “È un piacere e un onore essere qui al Pordenone. Devo ringraziare la società per avermi scelto e dato questa responsabilità di fare il meglio possibile in questi due anni, le sensazioni sono positive, ho già visitato il centro sportivo e parlato con qualche addetto ai lavori. C’è grande competenza in questa società, ci siamo trovati dopo un anno un po’ particolare, il Pordenone perché retrocesso e io, e il mio staff, perché siamo stati esonerati a settembre. Lo spirito di rivalsa, di voler ripartire ed essere protagonisti è stata la spinta che ha portato le nostre strade a incrociarsi. C’è un progetto che andrà coltivato con il lavoro, il rispetto e i risultati sul campo. Ed è quello che cercheremo di fare. Le strutture sono da Serie A, per un allenatore vedere questi campi d’allenamento e palestre è il massimo, le strutture sono davvero al top qui e sono belle da vivere. Modulo? C’è da costruire, capire quali giocatori saranno presi. Poi il 4-3-1-2 è un modulo che conosciamo sia io sia i giocatori neroverdi, la base è quella, ma poi si vedrà quali giocatori arriveranno in attacco. L’importante è che arrivino giocatori adatti alla mia idea di gioco e allo spirito della società, chiunque arrivi dovrà avere grandissima motivazione e spirito di rivalsa per fare un campionato importante. Cercheremo di giocare ogni partita fino all’ultimo, mettere in campo ogni goccia di sudore per trovare il risultato. Serve attaccamento alla maglia e all’ambiente, un’unità d’intenti che faccia in modo che tutti possano dare il loro contributo alla squadra per poter arrivare ai risultati che ci siamo prefissati. Tifosi? Non vedo l’ora di conoscerli, posso garantirgli che la squadra lavorerà sodo e duro per ottenere gli obiettivi. Vogliamo riconquistarli attraverso il gioco e le vittorie“.

