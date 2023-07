Di Carlo si presenta alla Spal: “Dobbiamo riaccendere l’entusiasmo”

Dopo l’ufficialità di ieri, Domenico Di Carlo si è presentato ai tifosi della Spal in conferenza stampa.

Qui le sue principali dichiarazioni: “Dobbiamo riaccendere l’entusiasmo. Sono qui per questo. Qui a Ferrara alla Spal c’è una storia importante. Da anni volevo venire in questa piazza che mi intriga. Ora ci sono riuscito. Il gioco dovrà essere la cosa più importante e le motivazioni arriveranno attraverso il gioco. Dovremo essere granitici dietro e imprevedibili in attacco, il modulo dovrà essere variabile. Parto con un 4-3-3 poi dipende dagli esterni, dagli attaccanti che avrò a disposizione. Ma ciò che conta è l’aspetto caratteriale e motivazionale. Dobbiamo prepararci a una battaglia in ogni gara. Giovani o anziani non e’ un problema. Gioca chi se lo merita. Antenucci? Se arriverà sarà un valore aggiunto”.

Foto: twitter Spal