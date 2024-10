Di Carlo nuovo allenatore dell’Ascoli. L’esordio a Pescara, dove ritroverà Silvio Baldini, 17 anni dopo il famoso calcio

Il destino spesso mette di fronte le persone a eventi clamorosi che lasciano anche un sorriso. L’Ascoli ha ufficializzato ieri il nuovo allenatore, Domenico Di Carlo, con un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per il nuovo allenatore dell’Ascoli che debutterà domenica 6 ottobre, contro il Pescara e, soprattutto, ritroverà, alla prima sulla nuova panchina, Silvio Baldini. I due furono protagonisti tanti anni fa (ben 17) di una scena rimasta nella storia del calcio e nella memoria collettiva deli italiani. Una scena che fece il giro del mondo, perchè rara e poco edificante. La gara era Parma-Catania e si giocava in Serie A, stagione 2007-08. Prima giornata di campionato. Baldini guidava gli etnei e Di Carlo i ducali. Il resto è davvero ormai storia, con Baldini che fu espulso per proteste all’85’ e mentre usciva dal campo, secondo quanto riportava il referto del giudice sportivo, fu ingiuriato da Di Carlo. Per risposta, il tecnico toscano gli tirò un calcio nel sedere. Un episodio iconico, incredibile, che portò poi a una squalifica di 5 giornate a Baldini.

I due si ritroveranno domenica, con Di Carlo che probabilmente avrà sorriso nel sapere contro chi sarebbe stato il suo esordio sulla panchina dell’Aascoli. Oppure no?

Foto: twitter Ascoli