Di Canio: “La Juve attuale non è da prime posizioni”

La Serie A sta per cominciare e tutti si domandano chi accenderà la prossima lotta scudetto. A riguardo, Paolo Di Canio ha detto la sua a Tuttosport: “Penso che il mercato possa ancora determinare cambiamenti, ma ad oggi la mia favorita è il Milan campione d’Italia, con l’Inter contendente numero uno, fatto salvo che rimanga Skriniar. Molto più indietro tutte le altre. Juve da scudetto? La Juve ha problemi strutturali da due anni e non li ha risolti. Pogba era un’occasione da svincolato, ma viene da due anni e mezzo brutti e non lo dico di certo io. Dopo il Mondiale vinto da leader, si è perso. Però, come per Lukaku, se ha entusiasmo e voglia, in Italia può spostare gli equilibri. Per me la Juve attuale non è da prime posizioni.

Roma? Josè sta creando un instant-team alla Mourinho. Ha fatto all-in e se parte bene può anche dire la sua in un campionato dove le milanesi partono davanti, ma dove non c’è un vero padrone come in Inghilterra, dove spadroneggiano City e Liverpool.”

Foto: screenshot Facebook