Di Biagio: “Verona? Ci dobbiamo aspettare una partita dove farò giocare chi non ha avuto spazio”

Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Al di là dell’ultima prestazione, ci dobbiamo aspettare una partita dove cercherò di utilizzare coloro che non hanno giocato molto. Darò spazio a gente fresca. Cercheremo di vincere la gara, ci abbiamo provato fino all’ultimo con il Torino, mettendo in campo anche una grande reazione. Il Verona è stata la SPAL dei primi due anni. Hanno fatto un grande lavoro ed è stata una sorpresa. La SPAL doveva e poteva far molto di più. Complimenti a loro per le ottime cose che hanno fatto vedere”.

FOTO: Twitter Spal