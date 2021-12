Di Biagio: “Scamacca è simile al primo Ibrahimovic. Non so perché non abbia ancora fatto il salto di qualità”

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex ct dell’Under 21 dell’Italia, Luigi Di Biagio, ha parlato così di Gianluca Scamacca: “E’ fortissimo. E lo penso da tempo. Credevo in lui al punti da convocarlo molto presto in Under 21. Può diventare un centravanti di grandissimo livello: ha la tecnica di uno di 1,75 e la fisicità di uno di 1,95, attacca la profondità, gioca di sponda, è bravo di destro, sinistro e di testa. Non so perché non abbia ancora fatto il salto di qualità, ma è un professionista esemplare ed è solo questione di tempo. E’ sfrontato e spensierato, per me è simile al primo Ibrahimovic, quello dell’Ajax”.

FOTO: Twitter Spal