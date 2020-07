Di Biagio: “Obiettivo da qui alla fine? Cercare di non arrivare ultimi”

Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato al termine della gara persa contro l’Inter. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN: “Dal punto di vista del lavoro c’è poco da fare, è solo recupero. Cerchiamo di rimettere a posto certe cose, la classifica è quella che è, dobbiamo trovare dentro di noi lo stimolo per non arrenderci e magari cercare di non arrivare ultimi”.

FOTO: Twitter ufficiale Spal