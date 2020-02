Di Biagio: “La situazione è molto complicata. La squadra ha dimostrato di non essere inferiore al Lecce”

A margine della sfida persa contro il Lecce, il tecnico della Spal Gigi Di Biagio è intervenuto in conferenza stampa.

“Mancata un po’ d’incisività negli ultimi trenta metri, chi gioca alle spalle di Petagna deve dare il proprio apporto, riempire l’area di rigore. Ci sono state tre-quattro occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. La sconfitta è immeritata. La situazione è molto complicata, ma è pur vero che ho visto la squadra crescere giorno dopo giorno in settimana. Potevamo evitare qualche gol. Ho il dovere e l’obbligo di continuare a credere in questa squadra. La squadra ha dimostrato di non essere inferiore al Lecce, che sta facendo un campionato incredibile”.

Foto: Twitter ufficiale Spal