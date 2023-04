Di Bello, l’arbitro che ha il potere di scontentare (sempre) tutti

Marco Di Bello show. Al contrario, sempre e comunque. Protagonista in negativo anche in Lazio-Juve, con le sue interpretazioni che hanno avuto il potere di scontentare tutti. Lo avevamo lasciato a Firenze, poche settimane fa, quando aveva scambiato la testa di Cabral con un braccio, concedendo un rigore prima che il VAR lo salvasse. Ma se andaste in archivio trovereste disastri o mezzi disastri in ogni partita, l’inadeguatezza assoluta. Eppure continuano a dargli partite di cartello, come se dovessero premiarlo per prestazione tecnicamente ineccepibile, quando ormai non si riesce più a contare i disastri che combina. Lazio-Juve è l’ennesima “perla” di una collana infinita. Di Bello riesce a scontentare sempre tutti, lasciamo perdere la gestione dei cartellini che potrebbe venire fuori un trattato. E magari la prossima volta gli daranno l’ennesima partita di cartello…

Foto: sito AIA