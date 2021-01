Dg Torino: “Per Sanabria siamo ai dettagli, ci auguriamo che vada tutto bene”

Il direttore generale del Torino, Antonio Comi, ha così parlato a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina: “Sarà una partita non facile, tra due squadre in difficoltà e alla ricerca di punti. Belotti non segna da 7 partite? Però le prestazioni importanti le ha sempre fatte, nella scorsa partita a Zaza ha fatto una assist alla Rivera, gli ho fatto i complimenti per l’intuizione geniale”.

Su Sanabria: “Manca qualche dettaglio da sistemare, auguriamoci che vada tutto a buon fine”.

Su Nicola: “Quando mancano risultati ci vogliono le soluzioni, e cambiando si cerca la scintilla che tra l’altro abbiamo già visto a Benevento. La cosa più difficile del calcio è dare continuità. La scelta la fai anche sulle caratteristiche: Nicola conosce l’ambiente e ha grandi valori, c’era bisogno pure di quello”.

Foto: Logo Torino