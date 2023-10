Dg Ferencvaros: “La Fiorentina vale 5-6 volte la nostra rosa, ma non andremo a Firenze da vittima sacrficale”

Il secondo incontro dei gironi di Conference metterà di fronte Fiorentina e Ferencvaros. Del momento dei biancoverdi e della sfida del Franchi ha parlato Pal Orosz, direttore generale del Ferencvaros: “La Fiorentina è una squadra di un altro livello rispetto al Cukaricki, ma penso che potremo fare altri exploit in Europa. Abbiamo vinto a Monaco e abbiamo eliminato il Celtic. Non andiamo a Firenze da vittima sacrificale e siamo contenti di poter giocare in un clima che penso sarà di grande calcio e con tanti tifosi al nostro fianco. La rosa della Fiorentina vale cinque-sei volte la nostra, ma nel calcio il denaro non fa la differenza”.

Foto: Instagram Ferencvaros