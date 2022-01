DG Dortmund: “Faremo di tutto per mantenere Haaland. Non penso che abbiamo poche chance”

Dopo la vittoria sull’Eintracht Francoforte Sebastian Kehl, direttore generale del Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di SkySport Deutschland per parlare del futuro di Erling Haaland: “La nostra intenzione è di sederci ad un tavolo quando sarà il momento opportuni. Entrambe le parti vogliono chiarezza nonostante ci possa essere diversità di vedute. Noi faremo di tutto per mantenere Erling nel nostro club e non penso che abbiamo poche chance. La decisione spetta a lui. Se ci saranno novità le comunicheremo”.

Foto: Twitter Borussia