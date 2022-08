Dg Cremonese: “Trattativa per Sarr bloccata da Conte. Carnesecchi? Stiamo valutando la situazione”

Paolo Armenia, direttore generale della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Cremona 1, facendo il punto della situazione su alcune trattative che coinvolgono il club lombardi. A partire da quella per Sarr: “La trattativa è stata stoppata da Antonio Conte che, dopo l’infortunio di un centrocampista della rosa inglese, ha deciso di non privarsi del giocatore. Con lui avevano già un accordo di massima”. Poi, sul possibile ritorno di Carnesecchi in prestito dall’Atalanta: “È una situazione che sta prendendo forma in queste ore. La stiamo valutando”. Infine, su Fagioli e Gaetano: “Sono due piste freddissime”.

Foto: Instagram Carnesecchi