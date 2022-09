Dg Atalanta: “Tra Mourinho e Gasperini una congiunzione astrale. Ecco perché”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato la ai microfoni di DAZN della sfida di oggi tra Roma e Atalanta e, in particolare, del confronto tra Gasperini e Mourinho: “È una gara dagli alti contenuti tecnici, grandi giocatori in campo e due grandissimi allenatori al top in Europa e nati nello stesso giorno, c’è qualche congiunzione astrale che li lega nella loro fame di risultati”.

Foto: Twitter Atalanta