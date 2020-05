DFL: “Nessuna punizione per le esultanze dei calciatori dell’Hertha, ma le linee guida vanno seguite”

In seguito alle polemiche dovute al fatto che alcuni giocatori dell’Hertha Berlino hanno esultato abbracciandosi dopo il terzo gol segnato contro l’Hoffenheim, il club ha deciso di non punire i propri tesserati. Stessa decisione presa poi anche dalla DFL che, tramite il suo CEO Robert Klein, ha ribadito: “Ci sono linee guida chiare e abbiamo bisogno che esse vengano rispettate. Nel concetto di igiene, la linea guida è quella di festeggiare in ottemperanza alle regole di distanza sociale. I club stanno lavorando attivamente con i giocatori. Parlano ogni giorno con loro per ricordare cosa deve essere fatto per assicurarsi che si guadagni tutti il diritto a una seconda giornata di campionato, poi di terza fino a finire la stagione.”