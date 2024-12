DFB Pokal, Tella fa volare il Bayer Leverkusen ai quarti: 1-0, eliminato il Bayern Monaco

Termina agli ottavi di finale il cammino del Bayern Monaco in DFB Pokal. A eliminare i bavaresi sono stati i ragazzi di Xabi Alonso. Dopo l’espulsione di Manuel Neuer al 17′, il Bayern Monco resta in inferiorità numerica e finisce per capitolare a causa del gol vittoria di Nathan Tella. Bavaresi eliminati agli ottavi di finale di Coppa di Germania (DFB Pokal) dal Bayer Leverkusen, campione in carica. Sfuma subito un potenziale titolo per Vincent Kompany, Xabi Alonso invece passa ai quarti di finale e si gode il prosieguo del cammino.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen