DFB Pokal, il Bayer vince 3-2 contro lo Stoccarda e vola in semifinale. Decide Tah al 90′

Partita roboante e ricca di gol in Coppa di Germania tra Bayer Leverkusen e Stoccarda: la formazione allenata di Xabi Alonso si è imposta 3-2 dopo essere passata due volte in svantaggio. Nel primo tempo il gol di Anton, con le Aspirine che si sono accese nella ripresa: primo il pareggio di Andrich, poi il nuovo vantaggio ospite di Fuhrich. Adli al 66′ e Tah al 90′ hanno ribaltato il punteggio e hanno permesso al Leverkusen di andare in semifinale.

Foto: Instagram Leverkusen