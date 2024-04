DFB Pokal, il Bayer Leverkusen vola in finale: 4-0 al Fortuna Dusseldorf

Tutto facile per il Bayer Leverkusen e finale conquistata. La squadra di Xabi Alonso hanno archiviato la pratica Fortuna Dusseldorf. Un successo largo e maturato fin dalla prima frazione di gara per la squadra di proprietà della nota casa farmaceutica che resta così in corsa per conquistare un Triplete che sarebbe assolutamente qualcosa di straordinario. Il punteggio si sblocca dopo appena sette minuti con Frimpong che, su assist di Schick, gonfia la rete. Il raddoppio arriva al minuto numero 20 grazie ad Adli su suggerimento di Wirtz. L’attaccante poi firmerà il tris, con il marocchino che gli renderà il favore a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa arriva la doppietta di Wirtz su calcio di rigore arrivato al quarto d’ora. Il Bayer approda così nell’ultimo atto del torneo dove affronterà il Kaiserslautern all’Olympiastadion di Berlino.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen