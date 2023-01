DEYOVAISIO ZEEFUIK, UN TRENO PER LA RINCORSA SALVEZZA SCALIGERA

Dopo il pareggio contro il Torino grazie alla rete di Djuric, per l’Hellas Verona è tempo di mercato. E dalla Germania arriva un nuovo rinforzo per la corsia di destra: Deyovaisio Zeefuik, terzino olandese dell’Hertha Berlino.

Classe ’98, terzino destro che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Un passato nele trafile della Nazionale olandese fino all’U21, con la quale ha collezionato ben 15 presenze, mettendo a segno due gol. Esperienza condivisa con alcune conoscenze italiane come Teun Koopmeiners e l’ex Roma, Justin Kluivert,

Nato ad Amsterdam da una famiglia di origine surinamesi, è il terzo di quattro fratelli con il calcio nel sangue. Muove i suoi primi passi nelle giovanili dell’Ajax, trovando l’esordio con la prima squadra dei Lancieri il 16 aprile 2017 nella vittoria per 5-1 contro contro l’Heracles.

Dopo appena sei presenze con il club di Amsterdam, nel gennaio 2018 passa al Groningen, sempre in Olanda, dove trova continuità diventando un perno della difesa. La sua esperienza con la maglia biancoverde dura due anni, fino al 2020, durante i quali trova ben 71 presenze siglando un gol.

Dopo le buone prestazioni in Olanda, il 6 agosto 2020 passa all’Hertha Berlino per 3 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus, con l’Ajax che incassa 2 milioni di euro grazie a una clausola sul contratto al momento del suo passaggio al Groningen. La sua esperienza in Germania non va come si aspettavano i tedeschi. E dopo 33 presenze Zeefuik viene ceduto in prestito al Blackburn. Ma anche l’esperienza inglese non va nel migliore dei modi, e dopo appena 5 presenze fa ritorno in Germania.

Adesso per lui inizia l’avventura in Italia, tra le fila del Verona di mister Bocchetti. Dopo il primo punto del 2023 con il Torino, gli scaligeri sono chiamati alla rincorsa per conquistare la salvezza che dista ben 8 punti. E vederemo se Zeefuik riuscirà a ritrovarsi e lasciare il segno in Italia.

Foto: Twitter Hertha Berlino