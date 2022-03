Deulofeu: “Vittoria fondamentale. Sono orgoglioso della squadra, dobbiamo continuare così”

Gerard Deulofeu , attaccante dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il successo per 2-1 contro la Sampdoria, he fa allontanare i friulani dalle zone basse della classifica.

Queste le sue parole: “E’ una vittoria fondamentale, in una partita troppo importante per il nostro percorso. Non abbiamo fatto bene prima dell’intervallo, ma alla fine abbiamo gestito bene la gara e così fa una squadra che ha bisogno di punti. Era uno scontro diretto e la vittoria era troppo importante. Sono orgoglioso dei miei compagni, stiamo lottando tutti. E’ uno spogliatoio con tante nazionalità diverse e tanti giovani, stiamo facendo il massimo per finire il campionato al meglio”.

Sul gol: “Lo dedico alla mia famiglia, che capisce il lavoro che faccio tutta la settimana e adesso è il momento di festeggiare con loro”.

Su Beto: “Io e Beto parliamo tanto. Ha una grande mentalità vuole sempre migliorare e deve dare valore a quello che sta facendo, ovvero 8 gol fin qui nella sua prima annata in Serie A. La squadra ha bisogno di lui negli ultimi tre mesi”.

Foto: Sito Udinese