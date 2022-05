Deulofeu: “Una big? Sarebbe bello. Ma a Udine sto bene. Salernitana? Onoreremo il campionato”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tonight della stagione e dell’ultima di campionato a Salerno.

Queste le sue parole: “Onoreremo il campionato per i tifosi e la famiglia Pozzo che ci dà un’ottima struttura e ciò che serve per andare a giocare le partite e fare punti. Dobbiamo farlo anche per noi, ovviamente, per finire al 12esimo posto con 47 punti. È molto tempo che non facciamo così tanti punti e vogliamo andare forte”.

Un leader a Udine: “Questo è un gioco di squadra, non individualista. Sta a noi giocatori con più esperienza creare la giusta mentalità, insieme all’allenatore. Nel girone di ritorno siamo migliorati e per questo ora possiamo stare tranquilli e parlare della stagione”.

Le operazioni: “Ho avuto un periodo in cui non ho reso al massimo e ho pensato alla squadra, a ciò che allenatore e compagni si aspettano da me. Da gennaio sono cresciuto, capisco meglio le cose. Prima Gerard era un ragazzo che giocava esterno, molto abile e in condizione ma non capiva il gioco. Adesso mi trovo immerso al suo interno, so dove devo essere e ho trovato i gol questa stagione, che mi mancavano l’anno scorso. Ora mi sento più forte rispetto a com’ero prima dell’infortunio. Perché adesso capisco il calcio. So cosa voglio nel mio futuro calcistico”.

Sul futuro: “Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana e in tutte le stagioni. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine. Per il momento sono molto felice e voglio onorare questa stagione. Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Da quando hanno iniziato a dire qualcosa di mercato, per mettere a fuoco squadra e stagione ho chiesto di fare così. Se si farà, si farà. Non mi dispiacerebbe poter andare avanti con questa squadra. Lo dico perché c’è entusiasmo tra i tifosi, ci sono giocatori giovani che possono migliorare e si può fare un’Udinese molto buona”.

