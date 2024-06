Deulofeu torna a correre: “Non riesco a descrivere questo momento a parole”

Gerard Deulofeu è tornato a correre. A renderlo noto è lui stesso con un post sul suo profilo Instagram: “Non riesco a descrivere questo momento a parole… Tutto questo tempo di lotta, fatica, incertezza… Valgono la pena solo per rivivere questa sensazione dopo un anno e mezzo. Devo continuare il lavoro per continuare a darvi buone notizie e avvicinarmi ogni giorno alla mia grande passione. Sono molto grato per ogni messaggio di incoraggiamento ricevuto in questo periodo, sono una spinta in più di desiderio e motivazione per tornare lì da dove un giorno sono dovuto andare”.

Foto: Instagram Deulofeu