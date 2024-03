Deulofeu sui social: “Buone notizie dopo le visite mediche. Spero di poter tornare presto in campo”

Dopo aver accarezzato anche di non tornare più a giocare, l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu, da oltre un anno ai box a causa di un grave infortunio al ginocchio, è tornato a parlare delle sue condizioni via social. Lo spagnolo ha pubblicato una foto durante un allenamento in palestra, dicendosi ottimista per un prossimo ritorno in campo: “Buone notizie dopo le visite mediche. Spero di poter fare presto un grande passo e che sia una gioia per tutti!”

Foto: Twitter Udinese