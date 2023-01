Gerard Deulofeu si blocca nuovamente. Entrato a Marassi nel finale, l’esterno offensivo spagnolo è stato costretto a chiedere il cambio dopo una dozzina di minuti per un dolore al ginocchio destro. Ci saranno esami che chiariranno l’entità dell’infortunio, ma è una brutta notizia per l’Udinese e per lo stesso Deulofeu al centro di numerose voci di mercato.

Foto: Twitter Udinese