L’Udinese aspetta per il 2024 il ritorno di Gerard Deulofeu. Il calciatore catalano è assente da mesi e sarebbe in rinforzo fondamentale per Cioffi e i friulani.

Deulofeu sta proseguendo la riabilitazione, e ha così parlato a Relevo: “Soffro molto ma è quello che devo fare. È la riabilitazione mi sta impegnando di più, ma alla fine, dopo aver sofferto così tanto, lo apprezzi sai?”.

Foto: twitter Udinese