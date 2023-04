Deulofeu: “Periodo veramente difficile, ma sto superando lo shock dell’infortunio”

Durante l’intervista concessa a Relevo, il fantasista dell’Udinese, Gerard Deulofeu, ha così parlato dell’infortunio che lo sta costringendo a stare lontano dai campi in questo finale di stagione, rimediato a Marassi contro la Sampdoria: “Ero arrivato ad un momento della mia carriera in cui facevo molto bene ogni partita. Questo è durato per un anno e mezzo e sentivo finalmente di stare bene con il mio corpo. Lo shock dell’infortunio contro il Napoli lo sto superando. Avevo fatto un recupero molto veloce lavorando sui cambi di direzione. Anche se il ginocchio era instabile potevo già giocare 15 minuti: quindi ho deciso di entrare in campo contro la Sampdoria. In quei 15 minuti, però, ho sentito ancora qualcosa dal ginocchio. Dopo gli esami ho scoperto che sarei dovuto entrare in sala operatoria perché era ancora molto instabile e mi sarei dovuto operare. Il periodo che sto vivendo è davvero molto difficile. Se cerchi di vedere le cose sotto una luce positiva, però, credo che si possa imparare moltissimo sotto tanti aspetti”.

Foto: Instagram Deulofeu