Deulofeu: “Non inizierò la stagione con la squadra, ma sono deciso a finirla con loro”

Durante la presentazione dell’Udinese, è salito sul palco anche Gerard Deulofeu, con lo spagnolo che ha fatto fatica a trattenere le lacrime davanti ai suoi tifosi. Intervento a TV12 ha lasciato spazio a tutta la sua determinazione: “Non inizierò la stagione con la squadra, ma sono deciso a finirla con loro. Un tridente con Thauvin e Sanchez sarebbe bellissimo. Voglio credere in questo sogno, altrimenti non mi ammazzeri ogni giorno in in palestra. Sto lavorando davvero tanto per tornare in campo. Credo nel mio obiettivo e do ogni giorno il massimo”.

Foto: Twitter Udinese