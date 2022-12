Deulofeu: “Nazionale spagnola? Sono pronto a tornare, ma non dipende solo da me. Al Mondiale tifo Messi”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando il suo futuro e parlando della Nazionale e del Mondiale.

Queste le sue parole: “Sono pronto a tornare in Nazionale, ma non dipende solo da me. Io sto bene, ho raggiunto un livello di forma notevole. Mi è dispiaciuto per l’eliminazione della Roja dal Mondiali, ai rigori può accadere sempre di tutto. Chi tifo al Mondiale ora? Vorrei dire grazie a Messi per tutto quello che fa. Mi motiva molto. Si vede la passione che regala a tutto un Paese, che dona a tutto il mondo”.

Foto: Instagram personale