Deulofeu: “Mi sento un leader. Futuro? A Udine sto bene, ho ancora due anni di contratto”

Stagione stellare per Gerard Deulofeu a Udine. Lo spagnolo, su cui come raccontato ci sono i fari del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mundo Deportivo del suo futuro: “All’Udinese mi trovo davvero molto bene. È una società davvero ben organizzata, con strutture di alto livello, che vuole puntare in alto. Offerte di mercato? Quello che so è che ho altri due anni di contratto. In bianconero mi sono ritrovato e ora sto facendo bene. I tifosi mi apprezzano, a Udine mi sento un leader”.

FOTO: Instagram Deulofeu