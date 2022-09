Deulofeu: “In futuro mi piacerebbe tornare in Spagna. Ma ora mi godo l’Udinese”

Durante la lunga intervista rilasciata a Marca, Gerard Deulofeu, grande protagonista dell’avvio di stagione dell’Udinese, ha confessato il suo interesse di tornare a giocare in Spagna in futuro: “In futuro mi piacerebbe tornare in Spagna, abbiamo anche parlato con alcuni club. Ora, però, mi godo il presente e l’Udinese”.

Foto: Instagram Deulofeu