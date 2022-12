Deulofeu: “Il 2022 è stato un grande anno. La pausa mi serviva. Vogliamo continuare ad essere la sorpresa”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Calcio, analizzando gli obiettivi dei friulani per il 2023.

Queste le sue parole: “Quello che ho fatto al Maradona la stagione scorsa è il gol più bello fatto con l’Udinese. È stato un bel gol, un gran gol. Sapevo perchè l’ho fatto, ci ho lavorato tanto. E poi ci sono un paio di calci di punizione belli, quello col Cagliari lo scorso anno è stato grande. Ho tanta voglia di riprendere il campionato perchè i giocatori che non sono andati in nazionale e sono rimasti qui vogliam far vedere che calciatori siamo”.

Come valuta il suo 2022? “Incredibile per tutto. Per godere, per sapere ciò che sto per raggiungere, per le statistiche. La pausa? Ero infortunato, il ginocchio sta recuperando. Ho lavorato tanto e continuo per arrivare a non perdere nessuna partita”.

L’Udinese può continuare a essere la sorpresa? “Sì. Però dipende da noi. È sotto gli occhi di tutti quello che abbiamo fatto. Vediamo come reagiscono tutti i giocatori, tutta la squadra dopo l’ultimo periodo che non è stato uguale all’inizio di stagione. Ma ho fiducia nei miei compagni perchè siamo una squadra forte, tosta”.

Si aspettava la chiamata dalla Spagna? “Ho imparato che non bisogna aspettarsi niente. So che sono pronto per stare in Nazionale. Mi aspettavo di essere nella prelista di 55 giocatori, ma capisco che l’allenatore fa le sue scelte. Io comunque sono preparato”.

L’Udinese è una squadra di leoni. Perché? “Perché con Cioffi abbiamo avuto un cambio di mentalità, abbiamo capito che dobbiamo correre di più per il compagno. È questo che un leader fa capire a tutti gli altri: qui siamo una squadra che se non si corre non si vince. Il calcio di oggi è molto fisico. Ci sono squadre che hanno un potenziale maggiore e noi per stare al passo dobbiamo correre, così facciamo soffrire l’avversario”.

Sottil invece che allenatore è? “È un altro leone. Vive molto il campo. E’ stato molto intelligente perchè quando è arrivato ha mantenuto le cose che già funzionavano bene e ha aggiunto tante cose nuove che ci hanno permesso di fare questa prima parte di stagione”.

I suoi sogni per il 2023? “Non penso al futuro. Sarà quello che faccio nel presente. Voglio recuperare, voglio esserci il 4 contro l’Empoli. Il presente lo posso determinare per preparare il futuro, ma non mi devo creare illusioni”.

