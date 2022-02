Deulofeu-Felipe Anderson: è 1-1 tra Udinese e Lazio. Traversa di Molina al 92′

Finisce 1-1 tra Udinese e Lazio il posticipo della domenica della 26a giornata di Serie A. Un pareggio giusto. Gli episodi tutti nel primo tempo. Inizio difficile per i biancocelesti. Dopo aver preso il gol a freddo di Deulofeu, la Lazio ha perso al 22′ anche Pedro, out per un problema alla caviglia.

Grana per Sarri, che deve già rinunciare a Immobile e Luis Alberto. Al posto di Pedro è entrato Jovane Cabral, che ha esordito con la maglia biancoceleste.

Lazio che però ha attaccato con continuità, e dopo aver anche rischiato di prendere il 2-0, ha trovato la rete del meritato pareggio con Felipe Anderson a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa, ritmi più blandi, la Lazio frena la sua spinta e l’Udinese nel finale ha avuto la palla del successo, con Molina che ha colpito la traversa al 92′.

Finisce 1-1. La Lazio non approfitta del mancato successo della Juve e della Roma, portandosi a 43 punti. L’Udinese sale a 25 punti.

Foto: Twitter Lazio