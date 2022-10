Deulofeu: “Felice per il gol, ma viene dopo. Avrei preferito non segnare e vincere”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in rimonta contro l’Atalanta, e ha raccontato la gioia del suo primo gol in campionato.

Queste le sue parole: “Il mio gol è secondario perchè volevo continuare a vincere e con dieci minuti in più magari ci riuscivamo. Il mio gol è stato importante ma sei vittorie di fila lo sono state di di più. Poi è chiaro che mi piace molto fare gol”.

Ti senti il vero leader della squadra?

“Abbiamo iniziato bene, creando tanto ma quando l’avversario va in vantaggio diventa più difficile ancora di più contro una squadra forte come l’Atalanta che abbiamo sofferto. Quello che mi piace della nostra squadra è il fatto che non molliamo mai, volevamo dare valore a ciò che avevamo fatto prima di oggi”.

Qual è il segreto delle tue punizioni?

“Il mio obiettivo è superare la barriera, dopo diventa complicato per il portiere. Mi piace molto segnare su punizione, sbloccarmi così è stato bello”.

Foto: twitter Udinese